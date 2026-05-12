ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತೆಲುಗಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ದೇಹ ದಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ರಕ್ಕೇಶ್ ಆರ್. ಉದ್ದಿಯಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಈ ಕುರಿತು ಜೂಮ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು<em>, '</em>ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತೆಯೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇವರಿಬ್ಬರು ದೇಹ ಸದೃಢತೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಿನಚರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಣ್ಣ ಮೈಕಟ್ಟಿನವರು. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಡೈಯಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು, ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 60ರಷ್ಟು ಸಸ್ಯಹಾರ ಆಹಾರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಡೈಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ 1,800-2,500 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆವು. 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.