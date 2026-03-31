ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹1,300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿಯೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಗಿನಿಂದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರ್ಮಾ ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಅಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ . ಆದರೆ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮೌನ ತಾಳಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ?, ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಲರೂ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.