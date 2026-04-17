ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾತ್ರವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಜಿವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಸೇನ್ ಜೈದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಜಿವಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪದ ಏಕೈಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅದು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಪಾತ್ರ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ದಾವೂದ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಡ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆ ಕೋರನಾಗಿದ್ದನು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾವೂದ್ ಪಾತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಿತ್ಯ ಧರ್ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.