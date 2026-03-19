ಧುರಂಧರ್‌-2 ಶೋಲೆಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ: ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ ವರ್ಮಾ

ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ʼಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ʼ ಇಂದು ( ಮಾರ್ಚ್ 19)ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಲೆ, ಮೊಘಲ್-ಎ-ಆಜಮ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಶೋಲೆಗಿಂತಲೂ 100 ಪಟ್ಟು ಧುರಂಧರ್-2 ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನುವ ಪದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.