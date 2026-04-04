ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 02)ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ತಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರವೂ ಒಂದು. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಿಂತ ಪರಶುರಾಮನು ಮುಂಚಿನ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದನು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ -ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಈ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ 1ವರ್ಷದಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಮ'ನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ರಾವಣಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, 'ಲಕ್ಷ್ಮಣ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರವು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.