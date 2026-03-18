‘ಆಕಾಶ್‘ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಮ್ಯಾ : ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಮ್ಯಾ, 'ನಮ್ಮ 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರದ (2004/2005) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ಕೆಲವು ತೆರೆಮರೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದು ಸೋನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರದ 'ಆಹಾ ಎಂಥ ಆ ಕ್ಷಣ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸದ್ಯ, ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ(ಮಾರ್ಚ್17) ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.