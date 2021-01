ರಾನಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಹಾಥಿ ಮೇರೆ ಸಾಥಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್‌ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾನಾ. ‘ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಥಿ ಮೇರೆ ಸಾಥಿ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಡನ್‌ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾನಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Welcoming the new year and the new normal, we are excited to bring #HaathiMereSaathi, #Aranya, and #Kaadan on 26th March, in a theatre near you! #PrabuSolomon @PulkitSamrat @TheVishnuVishal @zyhssn @ShriyaP @ErosSTX @ErosMotionPics @ErosNow

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) January 6, 2021