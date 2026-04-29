‘ಧುರಂಧರ್’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಆದಿತ್ಯ, ರಣವೀರ್

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ₹3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಸರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲೇ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಣವೀರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಆಧಾರ: 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್