₹6.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ‘ಫೆರಾರಿ 296 GTB’ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸರಣಿಯ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಫೆರಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೋಮವಾರ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫೆರಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ‘ಫೆರಾರಿ 296 GTB’ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹6.36 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ‘ಡಾನ್–3’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ₹45 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ರಣವೀರ್ ನಟನೆಯ ಬಹು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಧುರಂಧರ ಸರಣಿಯ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹3,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>