ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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₹6.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ‘ಫೆರಾರಿ 296 GTB’ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 5:30 IST
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