<p>‘ಡಾನ್ 3’ ಚಿತ್ರ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ‘ಡಾನ್ 3’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಣವೀರ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು, 'ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ‘ಡಾನ್–3‘ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಣವೀರ್ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡೆಕ್ಲಾನ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಡೆಕ್ಲಾನ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಣವೀರ್ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>