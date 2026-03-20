‘ಧುರಂಧರ್’ನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ: ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಸಿನಿಮಾವು ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 19) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು, 'ಹಮ್ ದೋನೋ' ಚಿತ್ರದ 'ಅಭಿ ನಾ ಜಾವೋ ಚೋಡ್ ಕರ್' ಹಾಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ಧುರಂಧರ್' ನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ, ಇವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ಪರ ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯು 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.