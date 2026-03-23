ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್–2’ ಇಂದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್23) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವು ಸೇರಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಚ್19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ₹831 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗವು 'ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯತ್' ಪಾತ್ರದ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮ್ಯಾ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>