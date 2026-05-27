ರಣವೀರ್ ‘ಡಾನ್ 3’ ವಿವಾದ: ನಟರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದ ಪೂನಂ ಧಿಲ್ಲೋನ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಐಸಿಇ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪೂನಂ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು, 'ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ 'ಡಾನ್ 3' ಪ್ರಿ–ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಐಸಿಇ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 30 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು.</p><p>ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಐಸಿಇ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪೂನಂ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು, 'ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಇರುವುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಯಾವುದೇ ನಟ ಇರಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಣವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.