ಡಾನ್-3 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್

<p>‘ಡಾನ್ ಕೋ ಪಕಡ್ನಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೀ ನಹೀ ನಾಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೈ’ (ಡಾನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ)– ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಜಾವೆದ್ ಅಖ್ತರ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈಗಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ‘ಡಾನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಗಡಸು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಾಲು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಜನಜನಿತವಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಈಗ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಬದುಕಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ‘ಡಾನ್ 3’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆದಂತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ಹಾನ್ ತಂದೆ ಜಾವೆದ್ ಅಖ್ತರ್ ಇಬ್ಬರೂ 1978ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಡಾನ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನವಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಒಂದು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಬದುಕಿನ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ರೀಮೇಕ್ ಆಯಿತು.</p><p>2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ‘ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ’ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಫರ್ಹಾನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ₹38 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. 1978ರ ಸಿನಿಮಾ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ₹7 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫರ್ಹಾನ್ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಕಾಲ್ಷೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ‘ಡಾನ್: ದಿ ಚೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಗೇನ್’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 2006ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. 2011ರಲ್ಲಿ ‘ಡಾನ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋಡಿಯು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಂಥ ತಣ್ಣಗಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪಾತ್ರದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. 2006ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ.</p><p>ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ‘ಡಾನ್ 3’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಫರ್ಹಾನ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಯಶಸ್ಸು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. ಪದೇ ಪದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಹಲವು ಕರಡುಗಳಾಗಿ ತಿದ್ದುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು, ಬದಲಾದ ಆದ್ಯತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊರಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು.</p><p>ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಐಸಿಇ) ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ತಯಾರಿಗಾಗಿಯೇ ₹45 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫರ್ಹಾನ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. <br>ಈ ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ವಿಚಲಿತರಾಗದಂತೆ ಇರುವ ರಣವೀರ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಗೆ ಏನೊಂದನ್ನೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಕಿ ಈಗ ರಣವೀರ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರು ಗಟ್ಟಿಕಾಳುಗಳಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ‘ಡಾನ್ 3’ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥನ</strong></p><p>ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ‘ಮೈ ವಾಪಸ್ ಆವೂಂಗಾ’ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೊಸಾಂಜ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಪ್ರೇಮ ಕಥನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ನಯನಿಕ ಮಹ್ತಾನಿ ಅವರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಜಿತ್ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಜುರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂಗ್ ರೈನಾ, ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಪಾತ್ರ ವರ್ಗವನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸುವ ಜಾಯಮಾನದವರು. ಆದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ದಿಲ್ಜಿತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪುಟ್ಟ ಟ್ರೈಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂರಣದ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>