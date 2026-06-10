ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:42 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:42 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ಣ: ಸೊಸೆ ನಿಧಿ ಎದುರು ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಲತಿ
ಕರ್ಣ: ಸೊಸೆ ನಿಧಿ ಎದುರು ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಲತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಬಳಿ ಪಳಗಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಬಳಿ ಪಳಗಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌: ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು?
ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌: ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ
ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ
FilmBollywoodTollywoodRashmika Mandannapushpa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT