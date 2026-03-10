‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ‘ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ‌‌

<p>ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ‘ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ‘ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಧಾಮಿನಿ ಎಂಬುವರು ‘ವಿರೋಶ್‘ ಜೋಡಿ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ’. ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ರಶ್ಮಿಕಾ–ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಮೇಘನಾ– ಜಯಂತ್ ದಂಪತಿ.Womens Day: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು; ನಟಿ ಅನಿತಾ ಭಟ್.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾವುಕಳಾದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದರೆ.. ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೆ.. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿಯ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಅನುಷಾ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>