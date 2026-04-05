'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಅವರು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿರುವುದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಲಾಡ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಬರಿ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕರಿದ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಊಟ ಮಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅವರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.