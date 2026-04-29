ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತಿಚೀನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಮೃಣಾಲಿನಿ ರಾವ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸೀರೆ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯು ₹1.68 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಎಳೆಯಿಂದ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಜೊತೆ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಡವ ಶೈಲಿಯ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 'ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನು ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಯಲ್, ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.