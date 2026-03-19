Mysaa Movie: ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗೋಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮಾಸ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆದಿವಾಸಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟದ ಜತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೆ.26ರಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ–ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ರೀಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಮೈಸಾ' ಸೆಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.