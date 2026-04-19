ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ; ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಯಾರಿ ಹೀಗಿದೆ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್-ಟು-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಶೀಘ್ರವೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 16 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಹಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಮೈಸಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.