ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ‘ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಶುಭಾಶಯ

ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' ಚಿತ್ರದ 'ಯಯಾತಿ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. .'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್.'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, 'ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ, 'ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯ.. ಮೊಗೆದಷ್ಟೂ ರಸಕಾವ್ಯ.. ಸವಿಯೋಣ ಬಾ ಶೃಂಗಾರ.. ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿಯ.. ಎಳೆದಷ್ಟು ರೇಖೆಯ.. ರಂಗೋಲಿ ಈ ವಯ್ಯಾರ.. ನೋಡಿ ..ಹಂಚಿ ..ಹರಸಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, 'ಯಯಾತಿ' ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಸಂಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಂಗರಾಜು, ಮೈಸೂರು ರಮೇಶ್, ಲೋಕೇಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ, ರಮೇಶ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.