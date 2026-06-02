ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಕಳವು ಆಗಿತ್ತು. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ 47 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಜುಹು ಪೊಲೀಸರು (ಜೂನ್ 2) ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಯಸ್ಸಾದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಶಿ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವಳು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವುದು ರವೀನಾ ಕುಟುಂಬಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಶಿ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಹತ್ತಿರ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಈ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ರವೀನಾ ಸಹೋದರ ರಾಜೀವ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಪೋಲಿಸರು ರವೀನಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.