ಮೋದಿಯವರ ‘ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಂಧಭಕ್ತೆ’, ಧುರಂಧರ್‌–2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್–2' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ನಟ–ನಟಿಯರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿ.<p>ಈ ನಡುವೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಜತೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ 'ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಗೌರವವಿದ್ದರೆ, ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ದಯವಿಟ್ಟು ಧುರಂಧರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು 'ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಶ್ಲೋಕ–47 ಆಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು 'ನಾನು ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಂಧಭಕ್ತೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಪ್ರೊಪಗಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>