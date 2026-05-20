‘ಸಾಕಾಗಿದೆ ಹೋಗ್ರಿ...’: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಯಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗದ್ದಲ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರಂತರ ಶಬ್ದ, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್.. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರವೆಂದು ಅನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಮತ್ತು ನೈಜತೆಯ ಜೊತೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು. ಪೋಸ್ಟ್ ಬದಲು ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅವರು ತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.