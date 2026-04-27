ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ರಿಹಾನಾ: ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ಪೂಜೆ, ಹೋಳಿ, ನೃತ್ಯ

ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ರಿಹಾನಾ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 'ಫೆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಅನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಪುತ್ರ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ, ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ, ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ರಿಹಾನಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ

ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ರಿಹಾನಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ

ರಿಹಾನಾ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಳಿಕ ಅವರು ಪುಲೋಂಕಿ ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 

2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಹಾನಾ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.