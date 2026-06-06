ಬಂದು ಹೋಗುವ ಜನರ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು: ರಿಷಬ್

<p>ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ಬಂದು ಹೋಗುವ ಜನರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಗಾ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ಕೆಲವು ಬಂಧಗಳು ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದವು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸೋದರ, ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಮಗಿರುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಗುಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಚಿಂಟು ಅಣ್ಣ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಕ್ಷಿತ್. ಈ ದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿ. ‘ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟನಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದೆ‘ ಎಂದು ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟಿ ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಅವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>