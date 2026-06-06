ಶನಿವಾರ, 6 ಜೂನ್ 2026
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ಬಂದು ಹೋಗುವ ಜನರ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು: ರಿಷಬ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
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