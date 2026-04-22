<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳಾದ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ರಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳ 'ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು', 'ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ' ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ. </p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್, ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ದಂಪತಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಮರಾಠಿ ನಟ ಮಕರಂದ್ ಅನಾಸ್ಪುರೆ ಅವರನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>