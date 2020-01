ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ 'ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​' ಯಶ್​ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು (ಜ.8) 34ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ಕೆಜಿಎಫ್‌ 2 ಚಿತ್ರತಂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಶ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಧಿಕ ಪುತ್ರಿ ಐರಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

💥SURPRISE!💥

We’ve taken over your account like we’ve taken over your life. 😍

Happy birthday🎂to the one and only #RockingStar⭐️from your biggest fans! 🥰

#hackedwithlove #ayradhika #rockinghabba2020 pic.twitter.com/92AUYnHuzm

— Yash (@TheNameIsYash) January 7, 2020