ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌

ಹಾಲಿವುಡ್ ʼವೈರೈಟಿʼ ಎಂಬ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ʼಟಾಕ್ಸಿಕ್ʼ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಯಶ್ ಅವರು ಈಗ ಚಂದನವನದ ನಟರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಅಮೆರಿಕದʼವೈರೈಟಿʼ ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೊ ಬಳಸಿ ʼಯಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್', ʼಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಗಳುʼಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. </p><p>ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಯಶ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ʼರಾಮಾಯಣʼ, ʼಟಾಕ್ಸಿಕ್ʼ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್– 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.</p>