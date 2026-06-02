105 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಪುತ್ರ !

ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟ, ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಅವರ ಪುತ್ರ ರೋನಿತ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋನಿತ್, 'ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 105 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಗತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಕೈ ಗ್ರೀನೆ ಅವರನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹೊಸ ಆರಂಭ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ ರಘು, ತಾಯಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 11ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಘು ಅವರು ರೋನಿತ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.