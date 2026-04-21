ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ ಅವರು ಆಗಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ವೇಷ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರು ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. </p><p>ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್, ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಬೆಂಕಿಯ ಎಮೋಜಿ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ತೀಕ್ಷ ನೋಟದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ವೈಷ್ಣವ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರುಕ್ಕು ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.