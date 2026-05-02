ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ‘ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತೆಲುಗು ನಟ ಬೆಳ್ಳಂಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>33 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಕಾವ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಅವರು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೇ 1 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನೆರವೇರಿತು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>2010ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲುಡು ಸೀನು ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು.</p><p>ಜಯ ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ, ರಾಕ್ಷಸುಡು, ಧೀರ, ಇತ್ತೀಚಿನ <em>ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ </em>ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>