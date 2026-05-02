<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ ಮೇ 15ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಕಥಾಹಂದರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ‘ಭಕ್ಷಕ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪುಲಕಿತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಡಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಸಿಕಾ ದುಗಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೈನ್, ಮನಿಶಾ ಚೌಧರಿ, ಸೌರಭ್ ದ್ವಿವೇದಿ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭಕ್ಷಕ್’ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪುಲಕಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಜುವೆಲ್ ಥೀಫ್–ದಿ ಹೈಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಹೈವಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p>