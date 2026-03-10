ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ–ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು: ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್

<p>ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ–ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಕುನಾಲ್ ಖೇಮು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.Womens Day: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು; ನಟಿ ಅನಿತಾ ಭಟ್.‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.<p>ವೇತನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ‘ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ವೇತನ ಎಂದರೆ ಲಿಂಗತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ. ನಟಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಟ ಇರಬಹುದು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕುನಾಲ್ ಖೇಮು, ‘ಒಬ್ಬ ನಟನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳು 'ಪಠಾಣ್' ಅಥವಾ 'ಜವಾನ್' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ, ಆಗ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ವೇತನ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>