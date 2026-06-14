Photos: ಕೂದಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೋಡಿ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲಗಾನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ‘ಬಜ್ ಕಟ್’ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇವ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ ಗಡ್ಡದೊಂದಿಗೆ ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಮುಂಬರುವ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ನಟರಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, ಆದಿತ್ಯ ಲಖಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
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