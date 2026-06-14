<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲಗಾನ್<strong>’ </strong>ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಅವತಾರವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ದೊಡ್ಡ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.</p><h3>ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಬಜ್ ಕಟ್' ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್</h3><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಗಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶೇವ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ ಗಡ್ಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸತ್ತು.</p><p>ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><h3>ಅಮೀರ್ - ಕರೀನಾ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪೋಸ್</h3><p>ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.</p><p>ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್? ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’<strong> </strong>ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.</p><p>'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ನಟರಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, ಆದಿತ್ಯ ಲಖಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಜೋಲ್, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>