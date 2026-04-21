'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಮರಾಠಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. <br><br>ಆ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ರಿತೇಶ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಸಚಿನ್ ಖೇಡೆಕರ್, ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾ ಬಳಗ ಇರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೇ 1ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.