ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜೀವಾ ಮಹಲಾ’ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ 'ಜೀವಾ ಮಹಲಾ' ಎಂಬ ಮರಾಠಾ ಯೋಧನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ.</p><p>1659 ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾ ಮಹಲಾ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪಗಢ ಕೋಟೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಜಲ್ ಖಾನ್, ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದಾಗ ಜೀವಾ ಮಹಲಾ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಜಿಯೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿನಿಲಿಯಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಸಚಿನ್ ಖೇಡೇಕರ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಫರ್ದೀನ್ ಖಾನ್, ಅಮೋಲ್ ಗುಪ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>