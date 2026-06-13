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'ಕಾಲಾ ಹಿರಣ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅರ್ಜಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 5:22 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 5:22 IST
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