ಸಮಂತಾ, ದಿಗಂತ್‌ ಜೋಡಿಯ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅನಸೂಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. </p><p>ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ದಿಗಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು, ಹಿಮಾಂಕ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. <br><br>‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–2’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>