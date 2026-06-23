ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಕುಟುಂಬ

<p>ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ₹40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ಅವರು ಹೌದು ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ದಂಪತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.</p>. <p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸಮಂತಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಸೀರೆ ಜತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p> 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ– ಆ್ಯಕ್ಷನ್– ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಓ ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.</p>. <p>ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಮರಿಂಗಂಟಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮಿ ತಡಿಮಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮುಖಿ, ಮಂಜುಷಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗವಿರೆಡ್ಡಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>