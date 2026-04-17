ಈ 8 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರಂತೆ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹದು

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 39 ವರ್ಷದ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆ ದಿನವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿಡಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ 'ಪವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್' ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೂತ್ರಗಳು

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈ 8 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ 1 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಶಬ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರಿಶಿಣ, ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೂಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಂಕ್ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀಯನ್ನು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಿಯುವ ಬದಲು ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಕೂಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.