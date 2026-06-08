'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದ ಸಮಂತಾ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.Fact Check: ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೇ? ವಿಡಿಯೊ ಅಸಲಿಯತ್ತಿದು.ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಲಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.... <p>'ನಮ್ಮ 'ತ್ರಲಾಲಾ' ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಕರು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ಸಮಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ನಟಿಯರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂತಹದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಸಮಂತಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ.ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು; ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?. <p><strong>ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:</strong></p><p>ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು ಸಮಂತಾ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ– ಆ್ಯಕ್ಷನ್– ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಓ ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಮರಿಂಗಂಟಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮಿ ತಡಿಮಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮುಖಿ, ಮಂಜುಷಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗವಿರೆಡ್ಡಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>