<p><strong>ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ?</strong></p>.<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ‘ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ’. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಜತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ‘ಮದನಿಕ’. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಕಥೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ, ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ.</p>.<p>‘ಸಿಂಧೂರಿ’ ಎಂಬ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್–2’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜತೆಗೆ ಒಂದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.</p>.<p><strong>ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನೀವು, ‘ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ’ಯಂಥ ಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ?</strong></p>.<p>ಈಗ ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ‘ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ನಟರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿಗಿಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕಾದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p><strong>‘ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್–2’ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆಗಳೇನು?</strong></p>.<p>‘ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್–2’ ಸಹನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆ. ಮಂಜು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p><strong>ಈತನಕದ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?</strong></p>.<p>ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೆಲುವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಸೋಲು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಟರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಟನ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಭೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ.</p>.<p><strong>ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವೇ?</strong></p>.<p>ವಿವಾದಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿ ಕುಳಿತರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?</strong></p>.<p>ಬಹುಶಃ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1176617945</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>