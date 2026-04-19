‘ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಾಯಕಿಯರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣವೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತೆಂದರೆ ಜನರೇ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮಂಜುಳಾ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗದೆ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಟ–ನಟಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇಮವಾದರೆ, ಮದುವೆಯಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಎಸ್ಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೇ ನಾಲ್ಕು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದೆ. 'ಬೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ವರದಪ್ಪ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ'ಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಏಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪೂಜನೀಯ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>