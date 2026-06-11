ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಪೈಪೋಟಿ

<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಜೂನ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 19 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರು ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಟ, ನಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹಾಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾಕುವ ವೋಟ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ. ಇದೀಗ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಮಯ.</p>.<p>ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ</p>.<p>‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ದುನಿಯಾ’, ‘ಜಾಕಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾದವರು. ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಯುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುರುವೂ ಹೌದು. ‘ಮನಸಾರೆ’, ‘ಮೈನಾ’, ‘ಜಂಗ್ಲಿ’ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಈತನಕ ಸುಮಾರು 40 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ</p>.<p>‘ಮನದ ಕಡಲು’ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ‘ಮಠ’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ‘ಪರಮಾತ್ಮ’, ‘ಚಮಕ್’, ’ಗಾಳಿಪಟ–2’ ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ‘ಪೈಸಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅದ್ವೈತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ</p>.<p>‘ಏಳುಮಲೆ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಇವರು, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ‘ಕವಲುದಾರಿ’, ‘ಯೂ ಟರ್ನ್’ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀಲಿ ಬಾನಂಚಿನ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಇವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಗದ’ದಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೌಶಲ ತೋರಿಸಿರುವ ಅದ್ವೈತ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ‘666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಕ 19 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಳತಿ</p>.<p>‘ಬ್ರ್ಯಾಟ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇವರು, ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುನಿಯಾ ಸೂರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ‘ಕಥಾ ವಿಚಿತ್ರ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ‘ನಿನ್ನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ’, ‘ಡೊಳ್ಳು’, ‘ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್</p>.<p>‘ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ–1’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇವರು, ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ. ‘ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ’,<br>‘ಬೆಲ್ ಬಾಟಂ’, ‘ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ’, ‘777 ಚಾರ್ಲಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಇವರು. ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲವಿತ್</p>.<p>‘ಅನ್ಲಾಕ್ ರಾಘವ’ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು. ‘ರಾಮಾ ರಾಮಾ ರೇ’ ತಂಡದಿಂದ ಬಂದ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಇವರದ್ದೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ. ‘ವಿದ್ಯಾಪತಿ’, ‘ಶುಗರ್ಲೆಸ್’, ‘ವೀರಂ’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜೆ</p>.<p>ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ದಸ್ಕತ್’ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು. ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ. ‘ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ’, ‘ಹೌದೋ ಹುಲಿಯಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶ್ರಮವಿದೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ‘ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್’, ‘ಕಟ್ಟೆಮಾರ್’ನಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವೆಬ್ಸಿರೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ</p>.<p>‘s/o ಮುತ್ತಣ್ಣ’ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 16 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ<br>ಸೇರಿಕೊಂಡ ಇವರು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಕಲಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಾದವರು. ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯದವರು. ಈ ತನಕ 7 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು, ಸದ್ಯ ಪ್ರಣಂ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ‘ಎಂಜಿಆರ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೊಂದು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260611-51-29910940</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>