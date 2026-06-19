ಸಂದರ್ಶನ | ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ: ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು

ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು, ‘ಡೆಡ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ?
ನಾನು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಗಮನ ಸಾಹಸದತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಡೆಡ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್’ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲು?
ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ದೋಣಿಯ ನಾವಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಆತನ ಭುಜದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ಕೆಲಸ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋತರೆ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಸೋಲು–ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಸೋಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈತನಕದ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು?
1985ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಇರುವ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲುಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಏರಿಳಿತಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ‘ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
ನಾನೇ ಏಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತವೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಂತಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪೂಜೆಯ ದಿನವೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ವಿತರಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಮಾರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು...
‘ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಹಿಂದೆ ನಾಯಕ ನಟ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ತಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
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