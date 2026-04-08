ಮೇ 8ಕ್ಕೆ ‘ಆಖ್ರಿ ಸವಾಲ್‌’

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟನೆಯ 'ಆಖ್ರಿ ಸವಾಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 15ರ ಬದಲಾಗಿ ಮೇ 8ರಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.</p>.<p>'ದೇಜಾ ವು', 'ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಥಾ ದುಮ್ಶಾನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಜಿತ್ ಮೋಹನ್ ವಾರಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಿನಿಮಾವು 1925ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ನಂದ ಹಾಗೂ ಧನ್ರಾಜ್ ನಥ್ವಾನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಿಖಿಲ್ ನಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಕರ್ಷ್ ನೈಥಾನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>