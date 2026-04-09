ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ, 'ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.