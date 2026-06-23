<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಲವ್ & ವಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನ ರಾಯಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಾಧರಿ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಚಂದ್ರಾಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ₹40 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ) ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p><p>‘₹50 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಳ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಂದ್ರಾಧರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸಾವು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಚಂದ್ರಧಾರಿ ಅವರು ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನದೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲವ್ & ವಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>